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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı’na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı’na video mesaj gönderdi
Politika 24.11.2021, 11:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı’na video mesaj gönderdi