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Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.
Politika 12.08.2022, 19:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.