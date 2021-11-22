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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Türkiye’de son yirmi yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Daha önemlisi, bu süreçte eğitim kalitesini de artırdık. Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki, biz Türkiye’nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız. Her halükârda bundan sonraki gelişim alanlarının tespit edilebilmesi için bugüne kadarki iyileşmelerin incelenmesi oldukça önemlidir" dedi.

Politika 22.11.2021, 14:35 22.11.2021, 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Türkiye’de son yirmi yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Daha önemlisi, bu süreçte eğitim kalitesini de artırdık. Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki, biz Türkiye’nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız. Her halükârda bundan sonraki gelişim alanlarının tespit edilebilmesi için bugüne kadarki iyileşmelerin incelenmesi oldukça önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’de eğitimin 20 yılı: 2000- 2019 “ kitabına takdim yazısı yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’de eğitimin 20 yılı: 2000- 2019 “ kitabına takdim yazısında , "12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 askeri darbe müdahaleleri dolayısıyla Türkiye’de eğitimin demokratik işleyişi sekteye uğramış ve eğitim sisteminin normalleşmesi maalesef ötelenmiştir. Üniversite giriş sisteminde uygulanan katsayı ile kampüslerde uygulanan başörtüsü yasağı gibi uygulamalar, Türkiye’deki eğitim politikalarının toplumsal meşruiyetini iyice azaltmıştı. Dahası, Türkiye eğitimine ilişkin tüm göstergeler, Türkiye’nin başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir olmaktan oldukça uzak olduğunu gösteriyordu" dedi.

AK Parti iktidarları döneminde eğitimin önündeki bir çok engelin kaldırıldığını belirten Erdoğan," 2000’li yılların başında AK Parti olarak iktidara geldiğimizde, önümüzde iki büyük zorluk vardı. Hem eğitim sisteminin örselenen toplumsal meşruiyetini restore etmemiz gerekiyordu hem de eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirmeler yapmamız gerekiyordu. Böylece, iktidara geldiğimiz günden itibaren hem eğitim sisteminin demokratikleşmesi hem de tüm alanları itibarıyla eğitimin iyileştirilmesi için büyük bir mücadele verdik" diye konuştu.

Eğitim sisteminin iyileştirilmesi için demokratik adımlar atıldığına dikkat çeken Erdoğan," Bir yandan, söz konusu anti-demokratik müdahaleleri doğuran vesayetçi yapılara karşı büyük bir mücadele verdik ve demokratik bir çerçevede eğitim sistemini normalleştirdik. Böylece eğitimdeki yasakçı ve müdahaleci zihniyete son verdik. Öğrenci ve velilerimizin kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda tercih yapmalarının önündeki engelleri kaldırdık. Öte yandan, en çok kaynağı hep eğitime ayırdık ve eğitimin tüm alanlarında toptan bir seferberlik yaptık. Zira Türkiye’nin en büyük sermayesinin dinamik genç nüfusu olduğunu düşündüğümüz için eğitimden beklentilerimiz hep çok yüksek oldu. Bu çerçevede, Cumhuriyet tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir atılım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemlerinde iyileştirmeler yapmanın zaman ve sabır isteyen bir süreç olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bugüne kadar yaptığımız büyük yatırımların sonuçlarını görmeye başlamak bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı (2000-2019) başlıklı bu kitapta ayrıntılı göreceğiniz üzere, Türkiye’de son yirmi yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Daha önemlisi, bu süreçte eğitim kalitesini de artırdık. Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki, biz Türkiye’nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız. Her halükârda bundan sonraki gelişim alanlarının tespit edilebilmesi için bugüne kadarki iyileşmelerin incelenmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı (2000-2019) çalışması dolayısıyla Millî Eğitim Bakanım Mahmut Özer ve ekibini tebrik ediyorum. Çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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