Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Helal Fuarı ve Zirvesine mesaj

8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar ve zirvenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni çağın yeni normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği' temasıyla düzenlenen zirvenin başarılı geçmesini diliyorum. Helal belgeli ürün ve hizmetler, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Devasa bir büyüklüğe ulaşan bu sektörde hem tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenilir bir şekilde erişimini sağlamamız hem de bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu amaçla 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün çok önemli roller oynadığını görüyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Helal belgeli ürün ve hizmetlerin ticaretinde işbirliğimizi artırdıkça bundan vatandaşlarımızla beraber tüm insanlıkta kazançlı çıkacaktır.

Nitekim Türkiye olarak yaklaşık 3 sene önce ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu'yla bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Yine bu çerçevede İstanbul'da enstitünün kullanımına tahsis edeceğimiz hizmet binasının inşaatından son aşamaya geldik, en kısa sürede fiziki, beşeri ve teknik hazırlıkları tamamlayarak bu binayı İslam Dünyası'nın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Tüm dünyada salgınla birlikte sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdaya dair endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen bu zirvenin kendi alanında bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Bu önemli organizasyona öncülük eden kurumlarımızı tebrik ediyor, her iki etkinliğinde hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.