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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Cami’inde kıldı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÜSKÜDAR’DA BULUNAN KEREM AYDINLAR CAMİ'İNDE KILDI. NAMAZ SONRASI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ’NE GEÇTİ.
Politika 30.10.2020, 13:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Cami’inde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Cami’ine geldi. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verdi. Ardından Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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