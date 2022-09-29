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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam Putin’le görüşmemiz olacak. Sıkıntıları değerlendirme fırsatım olacak. Fevkalade bir durum olmazsa kışı dünyanın birçok ülkesine göre sıkıntısız geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel’de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Politika 29.09.2022, 14:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel’de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.