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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Bahçeli’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Politika 07.06.2022, 15:26 07.06.2022, 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Bahçeli’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Beştepe’deki sürpriz görüşmede, Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki gelişmeler ve 2023 seçimleri öne çıkan gündem başlıklarıydı.

#Bahçeli #beştepe #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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