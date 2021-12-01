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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 01.12.2021, 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.