Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

VİZE SERBESTİSİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GÜNDEMDE

18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

AB İLE YENİ DÖNEM

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.