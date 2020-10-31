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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONRASI EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINAN YARALILARI ZİYARET ETTİ.

Politika 31.10.2020, 16:58
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP İzmir Milletvekillerinin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğum bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, depremzedelerle tek tek ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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