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CHP'den gençler için ''Telafi Edeceğiz'' kampanyası

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun daha önce bir video çekerek açıkladığı 6 vaat, “Telafi Edeceğiz! Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti’ sloganıyla kampanyaya dönüştü.

Politika 18.10.2021, 13:43
CHP'den gençler için ''Telafi Edeceğiz'' kampanyası

CHP,  gençlere yönelik ‘Telafi Edeceğiz! Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti’ sloganıyla reklam kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı görsellerde gençlere yönelik altı vaat sıralandı.

Reklam kampanyasının neden gerçekleştiğine ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan araştırma raporlarında insanların AK Parti iktidarının açtığı hasarların uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu düşüncesinde olduğunun görülmesi üzerine kampanyanın yapılması kararı alındı” denildi.

ÜCRETSİZ PASAPORT, LİYAKAT VE ÖTV’SİZ OTOMOBİL

Yürütülen kampanya kapsamında CHP’nin gençlere yönelik altı vaadi arasında alınacak ilk cep telefonu ve oyun konsolunda ÖTV ödenmemesi, yeni telefonların yarı fiyatına alınmasının yanı sıra, KYK borçlarına ilişkin ise gençlerin işe girmeden geri ödeme yapmayacağı ve borçlardan faiz alınmayacağı belirtilirken, verilen diğer sözler şu şekilde sıralandı:

 - Üniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl içine bin TL yüklenmiş kart verilecek.

- Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak.

- Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler.

 - Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.

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