Çekya’da hükümet güven oylamasını kazandı

Çekya’da ana muhalefet partisi ANO tarafından hükümetin ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar, yüksek enerji fiyatları, artan enflasyon konusunda gereğini yapmadığı iddiasıyla talep ettiği güven oylamasında Petr Fiala başbakanlığındaki merkez sağ hükümeti güvenoyu aldı.

Çekya’da Petr Fiala başbakanlığındaki koalisyon hükümeti güven oylamasını kazandı. 200 milletvekilinden oluşan parlamentoda Salı günü başlayan ve iki gün süren görüşmelerin ardından koalisyon hükümeti 81’e karşı 102 oyla güvenoyu aldı. Parlamentoda 108 sandalye ile çoğunluğu elinde tutan hükümet için sonuç sürpriz olmazken, oylama 27-28 Ocak’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde gerçekleşti.

Güven oylaması teklifi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan, eski Başbakan Andrej Babis’in lideri olduğu ana muhalefet partisi ANO tarafından hükümetin ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar, yüksek enerji fiyatları, artan enflasyon konusunda gereğini yapmadığını ileri sürülerek verilmişti. Babis, oylamaya katılmadı.

Bugüne kadar 18 güven oylaması düzenlenen Çekya parlamentosunda yalnızca 2009 yılında Mirek Topolanek hükümeti güvenoyu alamamıştı.