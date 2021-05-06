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Çavuşoğlu, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Müsteşarı Bareiss ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüştü.

Politika 06.05.2021, 15:52
Çavuşoğlu, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Müsteşarı Bareiss ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e güvenli turizm programımız hakkında bilgi verdik. AB’deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştük” ifadelerini kullandı.
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