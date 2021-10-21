Canik’teki semt pazarları haftanın 6 günü açık olacak

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile pazarcı esnafının bir araya geldiği toplantıda, ilçedeki semt pazarlarının 25 Ekim Pazartesi günü itibarıyla haftanın 6 günü açılması kararlaştırıldı. Esnaf bu kararı sevinçle karşıladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki pazarcı esnafının taleplerinin görüşülmesi, pazar yerleri ve günlerinin yeniden düzenlenmesi, pazarların vatandaşa daha uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanması adına pazarcı esnaflarıyla kahvaltı programında buluştu. Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, Canik Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve pazar esnafları katıldı. Esnafın taleplerini rahatça dile getirdiği programda halkın temizlik ve gürültü konusunda rahatsız edilmemesi şartıyla Canik’teki semt pazarlarının 25 Ekim Pazartesi günü itibarıyla haftanın 6 günü açılması karara bağlandı.

Başkan Sandıkçı’dan ‘adalet’ vurgusu

“Ben de bu kültürden geliyorum. 35 yıl boyunca esnaflık yaptım. Çalışmanın ne demek olduğunu, alın terinin ne demek olduğunu, kazancın, rızkın ne demek olduğunu en az sizler kadar bilen bir kardeşinizim” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Adalet her şeyi ayakta tutan önemli bir kavramdır. Herkese eşit davranmak gerekir. Adaletsizliğe asla tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Kimseyi asla mağdur etmeyeceklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bugüne kadar yapılan hiçbir eylem sizi üzmek için yapılmış değildir. Biz sizi asla yalnız bırakmayız. Ama devlet de kurallarla yönetiliyor. Kurallara uymak mecburiyetindeyiz” diye konuştu. Herkesin çevreye ve başkalarının hukukuna saygılı olması gerektiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, “Kalbiyle ağzı bir olan insanım. Söylediğini yapan, yapmayacağını söylemeyen bir insanım. Bir, beraber ve bütüncül düşünmemiz gerekir. Aksi bize zarar getirir” dedi.

“Lokal boyuttan ziyade genel fotoğrafa bakmak lazım. Biz idareciler olarak parçaya bakmayız. Bütüne bakmak gibi bir zorunluluğumuz var” diyen Başkan Sandıkçı zaman zaman pazar yerlerinde uygulamak zorunda kaldıkları kurallar hakkında şöyle konuştu:

“Başkalarının yaptığı yanlışlar bize örnek olamaz. Biz devletin talimatlarını uyguluyoruz. Devletin bir çalışma usulü var. Kanunlar çıkartılır, yönetmelikler çıkartılır ve biz idareciler de bunları uygulamak zorundadır. Pandemi hala devam ediyor. Devlet tarafından gelen bir genelge, yazı olursa bunu uygulamakla mükellefiz. Devlet kanunlarla idare ediliyor. Biz bu kanunlara uymak zorundayız.”

Canik’e yakışır örnek pazarlar kuruluyor

Maske konusuna önem gösterdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, pandemi kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Pazarların daha temiz bırakılması, temiz kullanılması noktasında dikkat etmek gerektiğine değinen Başkan Sandıkçı, ölçü ve tartı konusunda çok hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti.

Canik Belediyesi’ne 500’e yakın pazarcı esnafının kayıtlı olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, esnafın giyim kuşamı, müşterisine karşı tutum ve davranışıyla topluma örnek olması gerektiğini söyledi. “Hedefimiz, Canik’te örnek pazarlar oluşturmak. Şemsiyesini bizim verdiğimiz, standını bizim kurduğumuz tek tip pazarlar oluşturmak niyetindeyiz” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede esnafıyla, ortamıyla, temizliğiyle örnek teşkil eden kapalı alanların bulunduğu pazar yerlerinin kurulacağını kaydetti.

Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde pazar açılıyor

Vatandaş ve esnafın daha huzurlu alışveriş yapabilmesi için ortak tedbirler almak gerektiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, sorunların diyalog yoluyla, üslubuna uygun şekilde konuşarak çözülebileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeye göre Canik’teki pazarların yeri ve günü şu şekilde belirlendi:

Pazartesi günü Hasköy Mahallesi, salı günü Uludağ Mahallesi, çarşamba günü Yavuzselim Mahallesi, perşembe günü Karşıyaka Mahallesi, cumartesi günü Gaziosmanpaşa Mahallesi, pazar günü Kuzey Yıldızı Mahallesi.

Site sakinlerinin yoğunlukta olduğu Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde pazar günleri açılması kararlaştırılan semt pazarının vatandaşın rahatsızlık yaşamaması için saat 09.00’dan sonra kurulmasına karar verildi. Toplantıda söz alarak taleplerini dile getiren pazar esnafları, tezgahında biriken çöpleri belediye tarafından verilen poşetlere koymayı taahhüt etti.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi.