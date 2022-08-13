Çanakkale’de 72 su tankeri köylülere teslim edildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ilçelere teslim edilecek 72 su tankı ve sertifikaların dağıtım töreni gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dünyanın en büyük helikopterinin Çanakkale’de bulunduğunu söyledi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ilçelere teslim edilecek 2,5 ton su kapasiteli 72 su tankı ve sertifikaların dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dünyanın en büyük helikopterinin Çanakkale’de bulunduğunu ve 8 ton su kapasiteli M-26 tipi helikopter olduğunu belirterek, "Yeri geldiğinde anında müdahale eden, 8 ton suyu bir seferde boşaltabilen çok kıymetli bir helikopter. 2 uçağımız Çanakkale Havalimanımızın küçük olmasından dolayı Edremit’te. Onlar Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait. Ufacık bile bir yangın olsa yüreğimiz sızlıyor ama gururumuz şu; yangın olduğu ilk dakikalarda tüm teşkilatımız teçhizatı ile beraber, köylülerimiz ile beraber bu alana müdahale ediyorlar" dedi.

Ağustos ayında Çanakkale’de 282 yangın çıktı

Ağustos ayı içerisinde Çanakkale’de 282 yangın çıktığını belirten Turan, “Az iş değil bunlar. Yangına müdahale edeceksin, risk alacaksın, söndüreceksin. Kolay işler değil. 7/24 arkadaşlarımız görevinin başında. Sadece helikopterler, uçaklar değil, 50’den fazla arazözümüz, İHA’mız var, takibini yapıyor. Ufak bir duman gördüğünde hemen bilgi geçiliyor. Yani büyük bir tedbir imkanımız ile bölgemizde yangın olmaması için çıkarsa da hemen söndürülmesi için büyük bir mücadele veriliyor. Şimdi de muhtarlarımıza vereceğimiz 2,5 ton su kapasiteli 72 tankerimiz ile inşallah büyük yangın olmamasını sağlamaya çalışacağız."

“Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin?”

Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki konuşmasına da değinen Turan, "Mahkeme kararıyla küfürbazlığı tescil olan bir eski il başkanı bugün Sayın Erdoğan’a utanmadan sıkılmadan ’diktatörü göndereceğiz’ demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin? Aklınızı başınıza alın. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, bir tane bayrağımız, devletimiz var. Cumhurbaşkanıyla, devletle kavga, bunlar doğru şeyler değil. Siyasi eleştiri baş göz üstüne ama dünyaya siz nasıl dersiniz ’Türkiye’de demokrasi yok, diktatörlük var.’ Biliyoruz ki bunların derdi Erdoğan değil. Bakın internetten eski belgelere; rahmetli Özal’a, rahmetli Menderes’e ’diktatör’ dediler. Bunların derdi Özal, Menderes veya Erdoğan değil. Yıllardan beri milletin durduğu yeri, milletin vicdanını, irfanını kabul etmediler. ’Nasıl olur da 20 yıl aynı adam başkan olur?’ dediler. Milletimiz seçerse bir 20 yıl daha olur. Aziz milletimizin dediği baş göz üstüne kardeşim."

Konuşmaların ardından tankerlerin teslimi gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, çevre ilçelerin belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.