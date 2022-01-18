Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Chilcott Türkiye’de geçirdiği dört yılı değerlendirdi

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi, “Yollar, havalimanları, köprüler, hastaneler çok etkileyici modern Türkiye’de. 1980’lerin Türkiye’sine göre çok daha fazla renk ve enerji olduğu dikkatimi çekti” dedi.

Büyükelçi Chilcott, Türkiye’de geçirdiği dört yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara’ya ilk kez 1980’lerde geldiğini aktaran Büyükelçi Chilcott, “Genç bir diplomat olarak ilk yurtdışı görevim için gelmiştim. Sonrasında ise hep buraya geri dönmek istedim. Çünkü muhteşem insanları ve inanılmaz misafirperverliğiyle Türkiye gerçekten büyüleyici bir ülke. Geri dönmem otuz yılımı aldı ama başardım” diye konuştu. 1980’lerden 2021’e Türkiye’de nelerin değiştiğini değerlendiren Büyükelçi Chilcott, “Gelişmenin boyutu, yani yollar, havalimanları, köprüler hastaneler çok etkileyici. Modern Türkiye’de, 1980’lerin Türkiye’sine göre çok daha fazla renk ve enerji olduğu dikkatimi çekti. Tabii ki sosyal medya ve çok sayıdaki TV kanalı sayesinde hem pek çok ses hem de tartışma platformu var ve Türk toplumu, teknolojik çağımızın en ön saflarında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 1980’lerde de çok iyi olduğunu ama bugün çok daha iyi ve çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Chilcott, Brexit sonrasında Türkiye ve Birleşik Krallık olarak, AB’de olmayan iki büyük Avrupa ülkesi olunduğunu aktardı. Son 4 yılın en önemli olaylarını söyleyen Büyükelçi Chilcott, “2019 ‘da Türkiye’ye gelen Britanyalı turist sayısının 2.6 milyon ile rekor bir sayıya ulaşması. İkili ticaretimizin 20 milyar doları aşması. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması. Türkiye’nin Britanyalı sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman temin etmesi. Böyle daha pek çok şey sıralayabilirim. İyi şeylerin olduğu uzun bir liste var. Belki de en büyük başarımız 29 Aralık 2020’de imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması oldu” dedi.

Türkiye’de gezdiği yerleri de paylaşan Büyükelçi Chilcott, “Eşim ve ben Gaziantep’ten Gelibolu’ya Antalya’da Sinop’a, Alaçatı’dan Elazığ’a Türkiye’nin pek çok yerini gezmekten büyük bir keyif aldık. Birazcık neşelenmeye ihtiyacımız olduğunda, benzersiz heyecan verici ve muhteşem İstanbul’a da gidebiliyorduk. Görevim daha henüz bitmiyor. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri açısından kutlayacağımız daha pek çok iyi şey olacak” şeklinde konuştu.