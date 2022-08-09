Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener’in programına davet edilmedi

Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilçe ziyaretlerinde davet edilmediği söyleyerek, "Ben de tatlı bir hoş geldiniz demek için yanına uğradım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener bir takım ziyaretler için geçtiğimiz gün Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı’nda esnaf ziyaret yaptı. Ardından Bozüyük’te bir otelde STK’larla bir araya gelen Akşener’i Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ziyaret ederek hediyeler verdi. Bilecik yerel basınında ’Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in programına davet edilmedi’ haberi üzerine bir açıklama yapan Subaşı, "Şöyle doğrudur, biz davet edilmedik ama Meral hanımı il Belediye Başkanı vekili olarak ben kendisini nezaket ziyaretinde bulundum. Küçük bir hediye takdim ettim. Hoş geldiniz dedim en yakın zamanda da kendisini ziyaret etmek isteğimi de dile getirdim. Böyle tatlı bir hoş geldiniz demek için evet yanına uğradım" dedi.

"Durum tamamen bizim basında çalışan arkadaşlarımızla alakalı"

CHP’li Başkan Subaşı, geçtiğimiz gün ziyaret sonrası kendi sosyal medya hesabından İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in olduğu fotoğraf karesini önce paylaşması, sonra silmesi ile ilgili olarak da, "Şöyle bir durum var; basındaki arkadaşlarımız bu paylaşımı yaptı. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Ardından bir düzeltme yapmışlar. Sanıyorum Bilecik’te biraz gündem olmuşuz. Durum tamamen bizim basında çalışan arkadaşlarımızla alakalı. Arkadaşlarımız evet bu görüntüyü sonradan sadeleştirmişler" dedi.

Bilecik’te ’Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm’ polemiği

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, basın mensubunun ’İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in İmar Komisyonu’nda AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu ortamda ’Eğer Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm’ sözlerini sonrası mı resimleri kaldırdınız?’ sorusuna karşılık da şunları söyledi:

"Bizim genel başkanlarımız altılı masa da çok ciddi bir iş yürütüyorlar. Altılı masadayız ve genel Başkanlarımızdan kim aday gösterilirse gösterilsin, dışarıdan kim aday olursa olsun biz altılı masa olarak oy vermek zorundayız. Onu destekleyeceğimizi imza altına alıyoruz. Bu parti olarak bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü bizler örgütçüyüz bu birincisi çok hassas bir konu. Ahmet Gürses’in açıklaması çok talihsiz bir açıklama olmuş. Bununla alakalı İl Başkanımız bununla alakalı bir açıklama yaptı. Sonrasında Yaşar Tüzün milletvekilimizde bir açıklamada bulundu. Ama bunun cevabını vermesi gereken İyi Partidir. İyi Parti bununla alakalı gerekli cevabı verecektir".

"İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya beyefendi gerekli açıklamayı yapacaktır"

Subaşı, son olarak, "İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya beyefendi gerekli açıklamayı yapacaktır. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ahmet Gürses için çok talihsiz bir açıklama. Benim Genel Başkanım tabi ki aday olursa hepimiz ona oy vermekle yükümlüyüz. Biz İttifak’ız. Altılı masa ittifakıyız. Tabii ki de bu konuda savunması gerekilen bir konu varsa sonuna kadar savunurum, ama il bazında cevap verilmesi gerekir. Gereken yapılacaktır" dedi.