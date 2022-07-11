BBP Genel Başkanı Destici’den Srebrenitsa mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Avrupa’nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yılında, acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Destici mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa’nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yılında, acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen Bosnalı mazlum kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 2003 yılında kaybettiğimiz, Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı, örnek insan, örnek Müslüman, örnek lider, Aliya İzzetbegoviç başta olmak üzere tüm Bosna şehitlerini rahmetle yad ediyorum.”