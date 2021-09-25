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BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir’den CHP’li Bekaroğluna cevap: “Haddini bil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında attığı tweete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir cevap vererek, “Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları milletimize havale ediyorum” dedi.

Politika 25.09.2021, 17:18
BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir’den CHP’li Bekaroğluna cevap: “Haddini bil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında attığı tweete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir cevap vererek, “Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları milletimize havale ediyorum” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, BBP Lideri Mustafa Destici’nin ABD ziyareti hakkında attığı "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim. Tamamdır" tweeti hakkında açıklamada bulundu.

Bekaroğlu’nu tavrını ’siyasi garabet’ olarak niteleyen İspir, "Aslını inkar eden, tutunamayıp bir uçtan ötekine savrulan siyasi garabet şahıs, utanıp sıkılmadan milletin değerlerini, ülkemizin ali çıkarlarını bütün dünyaya karşı savunan Cumhur İttifakının içinde milim sapmadan, kaya gibi duran Genel Başkanımızı eleştirmeye kalkmış. Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları -en iyi cevabı her defasında aziz milletimizin vermiş olması hasebiyle- yine milletimize havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

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