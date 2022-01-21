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Bakan Soylu: “Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık” dedi.

Politika 21.01.2022, 18:28 21.01.2022, 18:52
Bakan Soylu: “Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’nun son gününde kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Soylu, Kaymakam adayları ile görüşmesinden önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün mobil tırını gezerek tır hakkında çeşitli bilgiler aldı. Tır içerisinde bir kişinin de ehliyetinin yenilenme işlemi gerçekleştirildi. Mobil tırı gezdikten sonra kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, 110’uncu Kaymakam Adayları arasında 16 kadın kaymakam adayının olduğunu söyledi.

“Batının toplamından fazla uyuşturucu madde yakalıyoruz”

Türkiye’nin birçok olayla karşı karşıya kaldığını, yine de olumsuzluğa ve kesintilere rağmen devlet geleneği sayesinde ayakta kaldığını dile getiren Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın birikimi, iyi yönetmesiyle, doğru kullanmasıyla ve milletimizin gücüyle, bu geleneğiyle milletin değerlerini inancını doğru bir şekilde harmanlamasıyla ve yıllardır ülkemizin başına musallat olan vesayeti söküp atmasıyla tarihi zirvemize çıkıyoruz. Bizim ihtiyacımız doğru bir istikamette ilerleyen bir lider ve o istikametten sapmayacak yürekli devlet adamları. Bu sayede bugün terörün belini kırdık. Terörden illallah etmiş şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeye çalışan bir anlayışla buluşturmuştur. Genç nesillerimizi, emanetlerimizi zehirlemek isteyen batının toplamından fazla uyuşturucu madde yakalıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin ilgi alanlarını etki alanları haline getiriyoruz. Bu sayede gerçekleştirmek istedikleri, helikopterlerle, uçaklarla milletimizin masum insanlarının üzerine hunharca ateş ettikleri, ele geçirmek istedikleri ülkemiz için 15 Temmuz darbesini alıp başlarına geçirdik” dedi.

“2023’te ülkemizin ve Cumhuriyetimizin ikinci asrının kodları çizilecek”

2023 ve sonrasının güçlü bir gelecek inşa etmek isteyenler arasında önemli bir tercih olacağını belirten Bakan Soylu, “2023’te ülkemizin ve Cumhuriyetimizin ikinci asrının kodları çizilecek. Burada sizin gayretinize ihtiyacımız var. Türkiye’nin 21. yüzyıla bakışını ve hedefini iyi anlamak, adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Türkiye dünyaya karşı, bu topraklarda oluşturulmak istenen vesayete karşı, zulme karşı insanlığın düşmanlarına karşı ülkemiz bir şey yapmaktadır. Türkiye, son 4 yıldır dünyanın en çok uluslararası yardım yapan ülkesidir. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den Afganistan’a iyilik treni yola çıkacak. Milletimizin ve STK’ların da destekleriyle 700 ton üzerinde bütün desteğimizi ortaya koyabileceğimiz ve ardından da devam edecek bir iyilik treni. Derdimiz insanlıktır. Derdimiz vahşiliğin, emperyalizmin, kapitalizmin altında inlettirilmek istenen insanlara sahip çıkmaktır. Bizim medeniyetimizin de inancımızın derdi de insandır. Bizim inancımız her insanı bir alem olarak nitelendirmiştir” diye konuştu.

“Bugün Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık”

Büyük devlet olmanın sorumlulukları olduğunu vurgulayan Soylu, “Türkiye’nin devlet adamı sadece kendi coğrafyasını düşünmekle sorumlu değildir. Buna biz Avrupa ABD gibi sömürge anlayışıyla bakmayız” diyerek şunları söyledi:

“Etrafımızdaki başka bir ülkenin, başka bir komşumuzun yıllarca batının ambargosuna maruz kaldığı, etrafımızdaki diğer ülkelerin bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığı bir tabloda sürekli büyüyen, sürekli yenilenen, sürekli değişim içerisinde olan, sürekli devrim gözetleyen ve bunu sağlayan, gerçekleştiren, kendi kapasitesini geliştiren bir manzarayla karşı karşıya Türkiye. Bu mücadele güncel siyasetin çok üzerinde bir mücadeledir. Bu mücadele doğrudan sizlerin de sorumluluk sahasındadır. Bu geleneğe milletin ferasetine, doğrularına bağlanmak durumundayız. Bugün terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık. Bunun tamamlandığını görebilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Bugün afetlere anında müdahale edebiliyoruz ve vatandaşımızı açıkta bırakmıyoruz. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim derneği veriyorlar. Mücadelenin çetinliğini buradan anlayın.”

Bakan Soylu, “Bu milletin geleceğini korumak için sizlerin bilgisine ihtiyacımız var. Türkiye çok değişti ve bu değişim durmayacak. Bu değişimin lokomotiflerinden birisi de siz olacaksınız. Yaptığımız işlerin karşılığı vatandaşlardan Allah sizden razı olsun sözünü duymaktır. Bizim inancımız bize ümitsizliği vaaz etmemiştir. Ümitsizlik bizim kitabımızda yoktur” cümleleriyle kaymakamlara çeşitli öneriler, telkinler ve direktiflerde bulundu.

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