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Bakan Soylu kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde’deki trafik kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
Politika 22.05.2022, 12:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde’deki trafik kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
Niğde’de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir’le birlikte, yaralıların kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Soylu, Sarıeroğlu ve Kandemir’le, hastanede yaralıları ziyaret etti, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.