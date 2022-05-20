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Bakan Kurum: "Eser siyasetine devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Muhalefet ne derse desin, onlar altılı masa etrafında köşe kapmacaya devam etsinler. Biz hizmet yarışına devam edeceğiz. Eser siyasetine devam edeceğiz. Eser üretmeye, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Politika 20.05.2022, 20:49
Bakan Kurum: "Eser siyasetine devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Muhalefet ne derse desin, onlar altılı masa etrafında köşe kapmacaya devam etsinler. Biz hizmet yarışına devam edeceğiz. Eser siyasetine devam edeceğiz. Eser üretmeye, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi açılış ve temel atma programı çerçevesinde Mersin’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir süre İl Başkanı Cesim Ercik ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Kurum, daha sonra partililere hitap etti. Mersin’de Çay Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan konutların tamamlandığını ve 2 ay sonra hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlatan Kurum, Barış Mahallesi’nde ise bugün davulla-zurnayla toplu konut projesinin temelinin atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete ne söz verildiyse o sözlerin bir bir tutulduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Her alanda eğitim alanında, sağlık alanında, kültür alanında, sanatta, sporda, çevre ve şehircilikte, şehirlerimizin inşası için, medeniyetimizin tarif ettiği şekliyle şehirlerimizin inşasını gerçekleştirdik. Hiçbir zaman bu noktada aslında milletimize verdiğimiz sözlerden geri durmadık. Aksine daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini nasıl yapabilirizin gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da muhalefet ne derse desin, onlar altılı masa etrafında köşe kapmacaya devam etsinler. Biz hizmet yarışına devam edeceğiz. Eser siyasetine devam edeceğiz. Eser üretmeye, milletimizle omuz omuza gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasını, "Bizim hayalimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de muasır medeniyetler seviyesine çıkma hayaliyle, o hayali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde projelerimizi bir bir gerçekleştirerek yapmaya devam edeceğiz" diyerek sürdüren Kurum, şöyle devam etti:

"Her alanda büyüyeceğiz ve her alanda kendi kendine yeten bir Türkiye olacak. Kendi silahlarını üreten, kendi uçaklarını yapan, kendi helikopterini yapan, tarımda kendine yeten, turizmde kendine yeten ve üretimde kendine yeten bir ülke olacağız. Amacımız, hayalimiz bu. Neşet Ertaş’ın ifade ettiği gibi ’aşk ile çalışıyoruz.’ Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de aşkla, sevdayla, milletimizle birlikte çalışıyoruz."

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