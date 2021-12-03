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Bakan Kurum: “Başlattığımız kalkınma devrimimizle ekonomimizi sağlam temeller üzerine inşa ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken CHP zihniyetinin hortladığını belirterek, başlattıkları kalkınma devrimiyle; ekonomiyi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini ve hiçbir zaman vatandaşı enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi.

Politika 03.12.2021, 16:38
Bakan Kurum: “Başlattığımız kalkınma devrimimizle ekonomimizi sağlam temeller üzerine inşa ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken CHP zihniyetinin hortladığını belirterek, başlattıkları kalkınma devrimiyle; ekonomiyi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini ve hiçbir zaman vatandaşı enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; bir dizi ziyaretler kapsamında Konya’ya geldi. İlk olarak Kulu ilçesinde esnaf ve ilçe belediyesini ziyaret eden Bakan Murat Kurum, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçti ve burada Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim ve Prestij Cadde Açılış Töreni’ne katıldı.

Cihanbeyli’de her zamanki gibi, yine müjdelerle gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, “Cihanbeylili kardeşlerimizin, yaklaşık 35 yıldır yaşadıkları tapu sorunlarını kökten çözüme kavuşturmanın, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda tapularına kavuşacak tüm Cihanbeylili kardeşlerime yeni tapuları hayırlı uğurlu olsun. Tabii yine Cihanbeylimizin güzelliğine yakışır; son derece estetik, tarihle bugünü harmanlayan, prestij caddemizin, sokak güzelleştirme projemizin yapım çalışmalarını da söz verdiğimiz gibi tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Dünyada ‘ben de varım’ diyebilen şehirler kuruyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Murat Kurum, “Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘ben de varım’ diyebilen şehirler kuruyoruz. Hani hep diyoruz ya tıpkı geçmişte olduğu gibi Konyamız hem yatırımlar hem de belediyecilik noktasında marka bir şehirdir, model bir şehirdir. Bugün model şehir Konyamız’da, 31 ilçemizin tamamında, çalışmalarımızı ilk günkü aşkla aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan Millet Bahçeleriyle Konyamız’da yeşil alan miktarını artırıyor; diğer yandan bin yıllık ecdat mirası Alaeddin Tepesi’nin çevresinde oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Hava kalitesini iyileştiriyor, ekolojik koridorlar ve bisiklet yolları projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yine bir yandan Konyamız’ın tamamında sosyal konutlar inşa ederken diğer yandan Şükran Mahallesi, Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konyamız’da çok özel, çok önemli projeler yürütüyoruz. Köhnemiş sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konyamız’a hizmet etmekten, müjdeler vermekten şeref duyuyoruz”

Bugün tüm bu projelerin yanı sıra Cihanbeyli’de 35 yıldır süren tapu sorununu da kökten çözüme kavuşturduklarını anlatan Kurum, “Yaklaşık bin 500 taşınmazı kapsayan tapu sorununu ortadan kaldıracak adımlarımızı hızlıca attık. Bugüne kadar 700 adet taşınmazın tapu devrini gerçekleştirdik. Kalan tapularımızı da devretmeye devam ediyoruz. İşte bu tapulardan da 50’sini bugün hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Cihanbeylili kardeşlerimizin teslim alacağı tüm tapularımız hayırlı uğurlu olsun. Yine, Anadolu kilimleri gibi dokuduğumuz, desenler verdiğimiz caddemizi bugün açıyoruz. Trafiğe kapalı, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte şehri yaşayacağı, Cihanbeyli’nin güzelliğine güzellik katacak Prestij Caddemiz de şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Biz birileri gibi; ülkemizin tarihine, kültürüne sırt çevirmedik”

Konya’ya hizmet etmekten, müjdeler vermekten şeref duyduklarını kaydeden Kurum, “Çünkü Konya bizim geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz. AK Parti’yi kuran irade, Konyamızın bin yıllık kararlılığıdır. Konyamız; bu millete hizmet yolunda 20 yıldır mücadele eden AK hareketin kuruluşundan bugüne, her zaman şaha kaldıran bir şehirdir. Biz birileri gibi; ülkemizin, Konyamızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının; geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda; taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konyamız’ın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler. Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı. Ülke yandı bitti diye ortalığı kasıp kavuruyorlar. Bugün, ülkemizde başlattığımız kalkınma devrimimizle; ekonomimizi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettik. Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler. İnşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdiler. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Bakın biz her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek, hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Bunların; bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da, gayretleri de yok. Zaten, yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz” diye konuştu.

"2014 Büyükşehir Yasası ile birlikte adeta Konya’da yeni bir dönem başladı"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Yaşam kalitesinin artırılmaya yönelik duygular neyse o duygulara tercüman olan bir devletimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız bütün sorunlarla tek tek alakadar olması ve projeler halinde bizlere sunması hepimiz açısından büyük bir şans. Pandemiye, kuraklığa rağmen hükümetimiz dört bir yanda insanlarımıza dokunması, ihtiyaçlarını gidermesi değerli ve kıymetlidir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “2014 yılında Büyükşehir Yasası ile birlikte adeta Konya’da yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye vizyonunda Konya’nın 31 ilçesinde hizmet üretmeye başladık. Cihanbeyli’de bugüne kadar 175 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Sizler arkamızda olduğunuz sürece inşallah bu hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Başkanı Hasan Angı ise, “Şehrimizi ne kadar güçlendirirsek, büyütürsek Türkiye’yi büyütmüş oluyoruz. Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Bu topraklar sevgi ve kardeşliğin yetiştiği topraklar. Bizler de bu hizmet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hak sahibi vatandaşlara tapuları teslim edildi ve kurdele kesimiyle Prestij Caddesi’nin açılışı yapıldı.

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