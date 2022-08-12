Bakan Kurum: “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te yaz Kur’an kurslarında başarılı olan 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtım töreninde, “Bu millet bahçelerinde gençler bisiklete binecek, huzur içinde sürecek. Gençler bizlerden aldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacak" dedi.

Gaziantep’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin İl Müftülüğü ile yaptığı ortak çalışmayla Yaz Kur’an Kursları’nda başarı gösteren 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtım törenine katıldı. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Partili Milletvekillerinin yanı sıra binlerce genç ile ailesi katıldı.

Büyük ilgi gören dağıtım töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, 100 bin bisiklet dağıtmayı hedeflediklerinin müjdesini verdi.

“Gençler bizlerden aldığı bayrağı çok ileriye taşıyacak”

Törende konuşan Bakan Murat Kurum çocuklar ve gençlerin geleceğe her alanda yetişerek hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Kur’an kurslarında eğitim alan, dinini öğrenen gençlere ve ailelerine çok teşekkür ettiğini belirten Kurum, “Geleceğimizi bırakacağımız evlatlarımız adına bu hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz var. Bu millet bahçelerinde gençler bisiklete binecek, huzur içinde sürecek. Gençler bizlerden aldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacak. Kurslarda başarı gösteren, milli ve manevi değerlerimizi layıkıyla öğrenen binlerce yavrumuzla birlikte 3 bin bisikleti Büyükşehir Belediyemiz hediye ediyor. Millet bahçelerinde yeşil alanlarda gençler hoşça vakit geçirecek” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 100 bin bisiklet dağıtmak”

Gençlerle zirveye doğru pedal çevirdiklerini ifade eden Başkan Şahin ise Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimi yapılan Gaziantep’in yerli ve milli bisikletlerini gençlere dağıtacaklarını söyledi. Sağlıklı ve çevre dostu ulaşımı sağlamak amacıyla bütün ilçe belediyelerle birlikte bisiklet yollarının yapımını sürdürdüklerini paylaşan Şahin, “Hep birlikte bisiklet demek sağlık demek, bisiklet demek mutluluk demek, bisiklet demek sıfır göbek demek, bisiklet demek huzur ve barış demek. Bisiklet alamayan çocuklar var. Bu bisikletler organize sanayide yapılıyor. Dağıtılan bisikletler Gaziantep’in yerli ve milli bisikletleri. Antlaşma yaptık. Sizler takdir belgesi getirdikçe, Gazi şehri bilim, spor, eğitim şehri yaptığınız sürece bu bisikletleri dağıtmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 100 bin bisiklet. 50 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bütün ilçe belediyelerimiz bisiklet yolu yapıyor. Çocuklarımıza bu

bisikletleri güle güle kullanın diyorum” diye konuştu.

Bakan Kurum’a fahri hemşehrilik beratı

Protokol üyeleri ile Bakan Kurum konuşmaların ardından başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye etti. Bakan Murat Kurum’u fahri hemşerileri ilan ettiklerini açıklayan Başkan Şahin, Kurum’a fahri hemşehrilik beratını armağan etti.