Bakan Kasapoğlu, başkonsoloslarla “Altın Kalpli Eldiven” Sergisini gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 ülkenin başkonsoloslarıyla birlikte Beyoğlu’nda açılan Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan’ın sergisini gezdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi’nde açılan “Altın Kalpli Eldiven” sergisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile 17 ülkenin başkonsolosları birlikte ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan’ın başarı hikayesinin anlatıldığı sergide, efsane milli boksörün daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri de ziyaretçilerle paylaşılıyor. Bakan Kasapoğlu, Başkan Yıldız ve Garbis Zakaryan’ın torunu, Rusya, Almanya, Ukrayna, Yunanistan ve İsviçre’nin de aralarında bulunduğu 17 ülkenin başkonsolosları ise sergiyi birlikte gezdi. Efsane milli boksörün hatıralarını inceleyen katılımcılar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan sergiyle ilgili bilgi aldı.

“Garbis Zakaryan’ın ismini ve çok değerli kimliğini hiçbir zaman unutturmayacağız”

Sergi hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu, “1 haftadan beri İstiklal Caddesi’nde çok önemli bir sergi var. Ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve sporumuzu gururla dalgalandırmış sporcumuzu burada yad ediyoruz. Hem boksa hem spora pek çok şekilde hizmet etmiş ve nice öğrenciler yetiştirmiş hem de sporcu olarak yarışmış. Biz hem Garbis Zakaryan’ın ismini hem onun rol model ve sporcu olarak çok değerli kimliğini hiçbir zaman unutturmayacağız. Gençlerimiz onu tanıyacak, onun izinden gidecek ve onu örnek alacaklar. Çalışkanlığıyla, ahlakı ve karakteriyle, bir sporcu, bir birey olarak her açıdan sembol olan şahsiyetini de yaşatacağız. Ben bu vesileyle kendisini minnetle yad ediyorum” dedi.

“Yüzyıllardır Anadolu topraklarında var olduğumuzu anlattık”

Garbis Zakaryan hakkında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Garbis Zakaryan ilk profesyonel milli boksörümüz ve ay yıldızlı formayla spor yapan ilk boksörümüz. Bizden bir isteği vardı. ‘Beni vefat ettiğimde Türk bayrağına sarılı tabuta sararak uğurlayın’ diye vasiyeti vardı. Dolayısıyla bu toprakların çocuğu olarak ‘Altın Kalpli Eldiven’i Beyoğlu Belediyesi olarak göstermemiz gereken bir vefa vardı. Geçtiğimiz hafta bu serginin açılışını yaptık. Yüz binlerce insan bu sergiyi ziyaret etti. Bugün 17 tane başkonsolosumuzla buluştuk. Daha sonrada Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla bu defa başkonsoloslarla beraber sergiyi gezme imkanımız oldu. Onlara Garbis Zakaryan’ı anlatmak ve bu toprakların zenginliğini bu toprakların çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu, yüzyıllardır Anadolu topraklarında var olduğumuzu anlattık. Garbis Zakaryan’ın Türk sporlarına katkılarından dolayı şükranla ve rahmetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.