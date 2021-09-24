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Bakan Gül’den kadro müjdesi

Edirne Adliyesinde görev yapan personelle öğle yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Aynı masada sözleşmeli kadrolu ayrımına son vererek sözleşmeli arkadaşlarımızın da bu adli yılda kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Politika 24.09.2021, 14:33
Bakan Gül’den kadro müjdesi

Edirne Adliyesinde görev yapan personelle öğle yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Aynı masada sözleşmeli kadrolu ayrımına son vererek sözleşmeli arkadaşlarımızın da bu adli yılda kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Edirne Adliyesinde görev yapan personelle öğle yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle, adliye personellerine mali anlamda destekler verildiğini ve önemli neticeler elde edildiğini açıklayan Bakan Gül, personelin daha iyi bir noktaya gelmesi için hükümet olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Sözleşmeli ve kadrolu ayrımına son vermek için çalışma yapacaklarının müjdesini de açıklayan Bakan Gül, “Aynı masada sözleşmeli kadrolu ayrımına son vererek sözleşmeli arkadaşlarımızın da bu adli yılda kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışacağız” dedi.

Adliye personelinin çok kutsal bir görev yaptığını belirten Bakan Gül, “Bu adli yıl daha adil ve adalet dolu bir yıl olsun. Her zaman maddi ve manevi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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