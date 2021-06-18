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Bakan Elvan’ın Bursa mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa’da bir dizi ziyarette bulundu.

Politika 18.06.2021, 16:14
Bakan Elvan’ın Bursa mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa’da bir dizi ziyarette bulundu.

Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ilk durağı BTSO tarafından düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’ toplantısı oldu. Elvan ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da tarihi belediye binasında ziyaret etti. Bursa Vergi Dairesi’ne de kısa süreliğine uğrayan Elvan’ın son durağı AK Parti Bursa İl Binası oldu. Çiçeklerle karşılanan Bakan Elvan, burada il yöneticileri ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Bursa’dan ayrılacak.
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