Bakan Çavuşoğlu’ndan Filistin ve İsrail’e ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs’ta Filistin’e, 25 Mayıs’ta ise İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere 24 Mayıs’ta Filistin’i ziyaret edeceği belirtildi. Çavuşoğlu’nun ziyaret çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu ayrıca, 25 Mayıs’ta ise İsrail’i ziyaret ederek İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid’le ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.