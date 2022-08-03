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Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta ile bir araya geldi.

Politika 03.08.2022, 11:36
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’nin ardından Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede nefret suçları ve ırkçılıkla mücadeledeki iş birliği, Ukrayna ve Güney Doğu Asya’daki gelişmeler ele alındı.

ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı

Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi planlanıyor.

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