Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin’de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Maske takmayı ihmal etmeyen Çavuoğlu ve Wang Yi, görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra korona virüs salgını gibi küresel konuları ele aldı.