Bakan Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenecek olan 13. Büyükelçiler Konferansı öncesinde 5 kıtada görev yapan 282 büyükelçi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Çavuşoğlu, deftere şu ifadelere yer verdi: “Aziz Atatürk,13. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte tekrar huzurunuzdayız. Banisi olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına emin adımlarla yürüyor. 255 dış temsilciliğimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi için çalışıyoruz. Milli hak ve menfaatlerimizi, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Girişimci dış politikamızla ’Yurtta barış, dünyada barış’ ilkeniz ışığında bölgede ve dünyada barışa katkıda bulunuyoruz. İnsani dış politikasıyla Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılında mazlum ve mağdurlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Köklü tarih ve medeniyetimizden aldığımız güçle dünyanın her yerinde üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun".