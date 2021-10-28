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Bakan Akar: "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız" dedi.

Politika 28.10.2021, 17:03
Bakan Akar: "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız" dedi.

Bakan Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, “Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde asil milletimizin büyük kahramanlık ve fedakârlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten duygularla kutluyorum. Asil milletimiz şanlı tarihimiz boyunca daima bağımsız yaşama iradesi ortaya koymuş ve bu uğurda birçok mücadeleden zaferle çıkmayı başarmıştır. Cumhuriyetimiz de yine böyle bir iradenin tecellisi olan ve asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ifade eden ‘ya istiklâl ya ölüm’ ilkesi ile başlattığı milli bir mücadele sonunda kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini benimsemiş olan Cumhuriyetimiz, bu ilke doğrultusunda hemen her alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği büyük başarılarla uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelen, her geçen gün etki ve ilgi alanı genişleyen ülkemiz, bölgesinde ve dünyada etkin bir güç haline gelmiştir. Bilinmelidir ki, Cumhuriyetimiz aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden bize miras kalan kutsal bir emanettir. Bu emanetin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması bizlerin en öncelikli görevidir. Bu bilinçle Milli Savunma Bakanlığı, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan, yorulmadan var gücüyle çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Aynı zamanda dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara katkı sunmaktayız. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda azimle ve gayretle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha en içten dileklerle kutluyorum” dedi.

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