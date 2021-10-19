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Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'dan Nihal Yalçın'a: Zaten ödül almışsın, bu tartışmalar sinemacılara zarar veriyor
Bahçeli: "Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidirler. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz."
Bahçeli: "Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidirler. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz."
Politika 19.10.2021, 11:09
Bahçeli: "Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidirler. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz."