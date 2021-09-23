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Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi pes dedirtti: “HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski”
Bahçeli: "CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir."
Bahçeli: "CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir."
Politika 23.09.2021, 14:59