Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva: "Ermenistan, normalleşme sürecinin ilerlediğini görerek bölgede gerginlik oluşturmaya çalışıyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan’ın bir süredir ilerleyen normalleşme sürecine zarar vermeye çalıştığını ifade ederek, "Ermenistan savaş sonrası süreçteki gerçeklikleri kabullenemiyor. Ermenistan, bir taraftan kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor, diğer taraftan da görüşmeler sonrasında normalleşme sürecinin ilerlediğini görerek bölgede gerginlik oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında artan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 31 Ağustos’ta Brüksel’de yapılan görüşmenin ardından Ermenistan ordusunun daha fazla Azerbaycan ordusunun mevzilerini hedef almaya başladığını belirten Sözcü Abdullayeva, "12 Eylül gece saatlerinde başlayan provokasyon, aslında Ermenistan’ın bir süredir başlattığı provokasyonların devamıydı. 12 Eylül’de Ermenistan, Azerbaycan askerlerine ateş açmakla beraber Azerbaycan topraklarını mayınlama girişiminde bulundu. Bunu engellemek için de Azerbaycan ordusu tarafından müdahalede bulunuldu" dedi.

"Ermenistan gerçekleri kabullenemiyor"

Ermenistan’ın bir süredir ilerleyen normalleşme sürecine zarar vermeye çalıştığını ifade eden Abdullayeva, "Ermenistan savaş sonrası süreçte gerçeklikleri kabullenemiyor. Ermenistan, bir taraftan kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor, diğer taraftan da görüşmeler sonrasında normalleşme sürecinin ilerlediğini görerek bölgede gerginlik oluşturmaya çalışıyor. Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardıktan sonra çok büyük imar ve restorasyon çalışmalarına başladı. Azerbaycan, bu çalışmalara devlet bütçesinden milyonlarca dolar sermaye yatırdı. Büyük çalışmalar yapılıyor, havalimanları açılıyor, binalar inşa ediliyor, altyapı çalışmaları yapılıyor ve zorunlu göçmenlerimiz artık bu topraklara dönmeye başladı. Tüm bunlara karşı Ermenistan yapılan çalışmaları engellemeye çalışıyor. Hem de insanların kendi topraklarına dönmelerini engellemeye çalışıyor ve bu da normalleşme sürecine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile normalleşmeye hazır olduğumuzu belirttik"

Azerbaycan’ın tek isteğinin toprak bütünlüğünü sağlamak ve işgale son vermek olduğunu defalarca söylediğini belirten Abdullayeva, "Bunu uluslararası formlarda ve her yerde açık bir şekilde söyledik. Biz 2020 savaşında toprak bütünlüğümüzü sağladık ve ondan sonra Ermenistan ile normalleşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bizim girişimimizle barış anlaşmasının imzalanması gündeme geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından barış anlaşmasının imzalanmasına hazır olduğumuz söylendi. Hatta barış anlaşmasının temelinde duran 5 temel maddeyi bile karşı tarafa sunduk. Biz bölgenin gelişmesine ve bölgede barışın kalıcı olmasından tarafız. Şu anki durumda bile biz toprak bütünlüğümüzü koruyoruz" dedi.

Azerbaycan, 2 Azerbaycanlı sivilin yaralanmasına ilişkin uluslararası kuruluşlara başvurdu

Ermenistan’ın saldırıları sonucunda 2 Azerbaycanlı sivilin yaralanmasına ilişkin Azerbaycan’ın uluslararası kuruluşlara başvurduğunu belirten Dışişleri Sözcüsü Abdullayeva, "Gerekli mektuplar ve yazışmalar yapıldı. Konuya ilişkin toplantılarda Azerbaycan’ın düşünceleri ifade edildi. Maalesef bu meseleleri duymazlıktan gelenler de oluyor. İster 44 gün süren savaşta, isterse de ondan sonraki süreçte ikili standartlara maruz kaldık. Azerbaycan kendi hakkını talep ediyor. Azerbaycan, kendi toprak bütünlüğünü koruyor" şeklinde konuştu.