Almanya’da başbakan adayı Laschet iktidara gelirse ilk 100 günde yapacaklarını duyurdu

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidar olması halinde ilk 100 günde yapacaklarına ilişkin eylem planını açıkladı. Laschet, 139 sayfalık seçim beyannamesini özetleyerek, iktidar olması halinde yapacaklarını 6 ana madde halinde sıraladı.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, ülkede iktidar olması halinde ilk 100 günde yapacaklarına ilişkin eylem planını duyurdu. Laschet, 139 sayfalık seçim beyannamesini özetleyerek, iktidar olması halinde yapacaklarını 6 ana madde halinde sıraladı. Eylem planında Almanya’da ailelere yardımın arttırılacağını, ev alacaklara yardım yapılacağını ve vergi kolaylığı sağlanacağını belirten Laschet, ülkede güvenlik amaçlı kameraların arttırılacağını ve kameraların ağ bağlantılarının güçlendirileceğini ifade etti. Almanya’da devlet işlerinin hızlandırılacağını ve formalitelerin azaltılacağına da dikkat çeken Başbakan adayı Laschet, daha fazla iklim yeniliği ile küçük ve orta gelirliler için eğitim yardımı ve çiftçilere gelecek garantisi sağlanacağını kaydetti.

Planda yardımlar ve vergi muafiyetleri yer alıyor

Başbakan adayı Laschet, açıkladığı eylem planında küçük ve orta gelirlilerin de bin 250 euroya kadar vergiden muaf olacağını bildirerek, öğrenciler ve yarı zamanlı işler için mini iş limitinin ise ayda 450’den 550 euroya yükseltileceğini aktardı.

Başbakan adayı Laschet’den ailelere destek

Eylem planında yeni ev satın almak isteyenlere de değinen Laschet, gayrimenkul devir vergisinin yetişkin başına 250 bin euro olacağını ve vergi muafiyetine çocuk başına 100 bin euro daha ilave edileceğini belirtti. Aileler için daha fazla mali yardım yapılacağının altını çizen Laschet, çocuklar için temel indirimini yetişkinler ile aynı düzeye yükseltmeyi planlıyor. Almanya’da çocuk yardımını da arttıracağını belirten Laschet, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi için yardımı 5 bin euroya yükseltilmesini istediğini kaydetti. Eylem planına göre ülkede bakıma muhtaçlara ve yakınlarına yatarak ve huzurevindeki bakım için kişisel katkı payı ise 700 euro olacak.

Güvenlik konusu maddeler arasında

Almanya’da toplu taşımacılığın yapıldığı mekanlara her yıl bin adet kameranın takılacağını aktaran Laschet, polise, acil servislerde çalışanlara ve güvenlikçilere karşı hakaret ve fiziki saldırıda bulunanlara 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası talep edileceğini kaydetti. Ayrıca Laschet, Federal Başbakanlık’ta bir Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurulmasını da savundu.

İklim konularına ilişkin adımlar atılacak

Başbakan adayı Laschet, evlerine güneş enerjisi sistemleri yaptırmak isteyenlere faizsiz kredi verileceğini belirtti. Almanya’yı iklim açısından nötr bir sanayi ülkesi yapacaklarını bildiren Laschet, karbondioksit emisyonlarını azaltmak için iklim teknolojisi ve enerji verimliliğine yapılan yatırımların vergiden düşülmesini hedefliyor.

Laschet, Almanya devletinin modernize edilmesini vaat ediyor

Yaptığı açıklamada Almanya devletinin modernize edilmesini ve altyapı projelerinde hızlı kararlar vermesini vaat eden Laschet, vergi artışı olmayacağını ve ek ücret maliyetlerinin bu nedenle maksimum yüzde 40’ta sabit kalacağını ifade etti. Ayrıca Laschet, tutarlı bir anayasal devlet, suça karşı 0 tolerans ve dış politikada istikrar sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

CDU/CSU partileri başbakan adayı Laschet, hem anketlerde hem de son katıldığı televizyon programlarında halktan beklediği puanı alamamıştı. Laschet, duyurduğu eylem planı ile Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde oy oranını arttırmayı planlıyor.