AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine ‘evet’ deme noktasına gelecektir. Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücade

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine ‘evet’ deme noktasına gelecektir. Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücadele açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine yönelik faaliyetlerin engellenmesi açısından yeterli bulacağımız düzenlemeler olsa. Biz zaten NATO’nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz."