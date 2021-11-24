AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan ''seçim'' çıkışı: Tek yolu sandıktır

Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı sürüyor. Son olarak Dolar kuru 13,45 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Ekonomik kriz vatandaşı sıkıntıya sokarken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçime işaret etti.

"TEK YOLU SANDIKTIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir." ifadelerini kullandı.