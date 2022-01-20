ABD’de 6 Ocak Kongre baskının soruşturan komite, Ivanka Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifade çağırarak soruşturmada gönüllü işbirliği yapmasını istedi.

ABD’de 6 Ocak 2021’de eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından yapılan kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Ivanka Trump’ın soruşturmada işbirliği yapmasını istediği bir mektup yayınlayarak, Trump’ın kızı ve danışmanı olan Ivanka Trump’ı ifadeye çağırdı. Geçtiğimiz yıl 6 Ocak tarihindeki Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump’a gönderdiği ve ifade çağrısı yaptığı mektubunda, "Komite, eski ABD Başkanı Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak’ta geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor" ifadesine yer verildi.

Ivanka Trump, Trump ailesinden Kongre baskını soruşturması hakkında komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.

Ne olmuştu?

ABD’de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de, 3 Kasım 2020’deki ABD Başkanı Joe Biden’ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1’i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ise yaralanmıştı. Halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, geçtiğimiz yılın Şubat ayında Senato’da yapılan oylamada aklanmıştı. Eski başkan Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu.