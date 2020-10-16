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AB Liderler Zirvesi, 2. gününde Covid-19 gündemi ile toplandı

AVRUPA LİDERLER ZİRVESİ'NİN 2. GÜNÜNDE AB LİDERLERİ

Politika 16.10.2020, 12:45
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AB Liderler Zirvesi, 2. gününde Covid-19 gündemi ile toplandı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2. Gününde, korona virüs (Covid-19) ile mücadele, Brexit ve İklim değişikliği konuları ile gerçekleştiriliyor.

AB Liderler Zirvesi’nin 2. gününde ülke liderleri bugün tekrar bir araya geliyor. Zirve’de AB Liderlerinin gündeminde korona virüs (Covid- 19) ile mücadele, Brexit ve İklim değişikliği konuları bulunuyor. Zirve’nin 1. günü sonunda AB adına İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürüten Başmüzakereci Michel Barnier ile birlikte bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Zirve’nin ilk gününde liderlerin Brexit konusunu ele aldığını bildirdi. Michel, herhangi bir kararın alınmadığını ancak AB olarak ekonomik menfaatlerinin korunmasında kararlı bir tutum sergilenmesinde hemfikir olduklarını belirtti.

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