Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Ihlamurkuyu Mahallesi’nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti’yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), ağır yaralandı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralandı. “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanan Yunus Emre Geçti cezaevine gönderildi.

“Bana saldırdılar”

Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Yunus Emre Geçti, “Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat. Ahmet Polat. Azat Polat’dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler” dedi.

“Onların polis olduğunu görmedim”

İfadesinin devamında şüpheli Geçti, “Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

Sabıka dosyası ortaya çıktı!

Komşusunu tehdit edip, arkadaşını bıçaklamış

26 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs Yunus Emre Geçti isimli şahsın 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli şahsın aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli şahsın motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti'yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli şahsı bıçakladığı öğrenildi.



Doktora tehdit ve hakaretler yağdırmış

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli şahsın motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.



“'Benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek saldırdı”

Ümraniye'de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan Yunus Emre Geçti isimli şahıstan şarjörüne 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüpheli şahsın üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli şahsı ‘benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek direttiği ve A.E.Ş.'ye saldırdığı, telefonunu alıp kırarak ‘cinsel saldırı' ve ‘gasp' suçlarını işlediği, Ataşehir'de 18 Eylül 2022 tarihinde de darp ettiği bir şahsın parasını gasp ettiği öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A.G.'yi yaraladığı, annesi Pınar Geçti'nin oğlu Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.



Annesinin defalarca kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş'ta D.K. isimli şahsı arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin M.B. isimli şahsı arayıp bankadan aradığını söyleyerek, “Uyguna kredi imkânımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım'' dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli Geçti'ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi. Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.