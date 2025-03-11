Kulübün resmi açıklamasında, “Selen Erdem, şanlı takımımızın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olacak” ifadelerine yer verildi. Erdem ise duygularını, "Panathinaikos’a gelmekten büyük onur duyuyorum. Tutkulu taraftarımızla birlikte başarı için mücadele edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.
Selen Erdem, böylece geçen sezon Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı’nı EuroLeague şampiyonluğuna taşıyan Ergin Ataman’ın ardından, Yunan ekibinde görev alan ikinci Türk antrenör oldu. Dün itibarıyla yeni takımının başında ilk antrenmanına çıkan Erdem’in hedefi, Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı’nı zirveye taşımak.
Türk antrenörlerin Yunanistan’daki yükselişi devam ediyor!