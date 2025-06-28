"Ustaların Yaş Ortalaması 60’a Dayandı"

Yazılı açıklamasında, günümüzde birçok zanaat dalında usta bulmanın giderek zorlaştığını belirten Palandöken, “Şu an ustalarımızın yaş ortalaması 50-60'ın üzerinde. Gençler bu alanlara yeterince yönelmiyor. Ancak yaklaşık 30 meslek dalı kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Elektrikçilik, otomobil tamirciliği, terzilik, marangozluk gibi alanlar hem değerli hem de günlük yaşamın olmazsa olmazları” dedi.

"Zanaatkârlık Yapay Zekânın Yerine Geçemeyeceği Bir Alan"

Palandöken, teknolojinin ilerlemesine rağmen el emeği ve ustalık isteyen işlerin hâlâ çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yapay zekâ ne kadar gelişirse gelişsin, zanaatkârlığın yerini alamaz. Unutulmamalı ki yapay zekâyı geliştiren de aslında bir zanaatkârdır. Bu nedenle çocuklarımızı sadece teorik bilgiyle değil, pratik becerilerle de donatmalıyız” şeklinde konuştu.

"Meslek Öğrenmek En Değerli Yatırımdır"

Akademik başarının yanında meslek edinmenin de hayati bir değer taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Bir çocuğun ustasının yanında çalışarak öğrendiği bilgiler, hayatı boyunca karşısına çıkacak birçok durumda işine yarar. Arabası bozulduğunda kaputu açıp sorunu anlayabilecek kadar bilgiye sahip olması bile çok şey kazandırır. Bu nedenle yaz tatilini sadece oyunla değil, mesleki kazanımlarla da değerlendirmek gerekir.”

"Geleceğe Meslekle Hazırlanın"

“Ne yaparsanız yapın, mutlaka bir mesleğiniz olsun” diyerek sözlerini noktalayan Palandöken, hem aileleri hem çocukları yaz döneminde esnaf ve zanaatkârlarla bir araya gelmeye teşvik etti. “Güçlü bir gelecek için meslek öğrenmek şart. Zanaatlarımızı kaybetmeden, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmalıyız” çağrısında bulundu.