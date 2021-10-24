Yeni Kia Sportage hakkında merak ettiğiniz her şey bu haberde!

SUV modelleri arasında en çok tercih edilen modellerden birisi olan Kia Sportage, yenilenen versiyonu ile beraber sahneye çıkıyor.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi, C-SUV alanında pastadan aldığı payı arttırmanın planlarını yaparken, daha geniş çevreden takdir görmeyi hedefliyor.

Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve tepeden tırnağa değişen Yeni Sportage modelini hep beraber mercek altına alalım.

Yeni Kia Sportage hakkında her şey! Tepeden tırnağa değişti

Kia yenilenen versiyonda kaplan burnu olarak tabir ettiği bir ön ızgara kullanıyor. Aşağıdan kaputa doğru uzanan far grupları ile beraber yeni tasarım dilini de bizlere yansıtan Sportage, biraz da Hyundai Bayon’un arka far tasarımını bizlere anımsatıyor.

Araç arka tarafta da tamamen yenilenen bir far grubu ile karşımıza çıkıyor. Oldukça şık görünen arka farlar, bagaj boyunca uzanan bir çizgi ile birleşiyor.

Kia’nın tüm yeni modellerinde olduğu gibi bu aracında da yeni logosunu kullanacağını ifade etmiş olalım.

İç mekana geldiğimizde ise premium havası veren bir kokpitin yapıldığına şahit oluyoruz. Her ne kadar henüz dokunma fırsatı bulamasak da kokpitteki malzeme kalitesinin de oldukça iyi olduğu görülüyor.

Yeni Kia Sportage, 177 beygir güç ve 265 Nm tork üretebilen 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motor ile satışa çıkacak gibi gözüküyor. Bu verilerin ışığında aracın oldukça seri olacağını anlamak hiç de zor değil.

Modelin çıkış tarihi de belli oldu. Ortaya çıkan detaylara göre Yeni Kia Sportage, 27 Ekim’de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Merakla beklenen SUV modelinin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgimiz yok. Aracın Türkiye fiyatları belli olur olmaz sizleri haberdar etmiş olacağız.

Kaynak:teknolojikurdu.com/Ufuk Tufan