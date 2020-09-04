Volkswagen, Çin yollarında sürücüsüz araçlarını test ediyor

Çin, Volkswagen firmasına, sürücüsüz otomobillerini deneme izni verdi. Üretici firma, Anhui eyaletinin Hefei kenti yöneticilerinin, bir Audi filosuna ağustos sonundan itibaren plaka numaraları verdiğini bildirdi. Pilot projenin, kentin 400 bin nüfuslu ve çok canlı Haiheng semtinde gerçekleşeceği bildiriliyor. Burada yaşayanlar, akıllı telefonlarına kaydedilmiş bir aplikasyon yoluyla sürücüsüz bir araç çağırabilecek.



Adı geçen semtte, ikamet yerlerinin yanı sıra okulların, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin ve endüstri parklarının da bulunduğu belirtiliyor. Test senaryolarının olabildiğince gerçek koşullar içerisinde, mevcut altyapı çerçevesinde yapılıyor olması teknolojinin gittikçe geliştirilmesine yönelik verilerin gerçekçi biçimde kazanılması açısından yararlı ve önemli.



İlk e-araç filosu ‘ezia’ adı altında test bölgesi sokaklarında gelecek yıldan itibaren dolaşmaya başlayacak. Böylece, toplam 16 kilometre karelik bir alan ve 80 kilometre uzunluğunda bir yol denemelere tabi tutuluyor olacak.



Audi'nin, Çin’deki Sürücüsüz Araç Merkezi Bilgilendirme Platformu sorumlusu Alexander Pesch, Çin kullanıcı ve tüketicilerinin otonom araçlar için son derecede olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti.