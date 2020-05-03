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Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı

Çevresel faktörlerin öneminin arttığı, doğanın değişime olan ihtiyacının yeniden ortaya çıktığı şu günlerde; Toyota’nın “Doğayla Dost” Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı

Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı

Çevresel faktörlerin öneminin arttığı, doğanın değişime olan ihtiyacının yeniden ortaya çıktığı şu günlerde; Toyota’nın “Doğayla Dost” Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı

03 Mayıs 2020 Pazar 23:28
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Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı

Toyota, 1997’de otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki çevreci Prius  modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi aşmayı başararak hibrit teknolojisindeki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 2.8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı. Doğa ile dost teknolojilerin öneminin çok net  olarak anlaşıldığı bu günlerde, Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi.

Avrupa’da elde ettiği bu satış adetleriyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarında  Avrupa Birliği CO2 emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota lider üretici kimliği ile dikkat çekti. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto  Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı.

Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu. Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu.

Dünya çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların geniş kitlelerce kullanılıp  yaygınlaşması adına bayrak taşıyıcı olmaya devam ediyor.

Şehirlerde hava kalitesi için hibrit…

CO2 emisyonu salımını azaltan Toyota’nın hibrit teknolojisi günlük sürüşün yüzde 50'sini 'Sıfır emisyon' sürüşle tamamlama imkanı sağlıyor. Bu da şehir  merkezlerindeki hava kalitesini iyileştirme adına önemli bir olanak sunuyor.

Hibrit araçlarını geliştirmeye ara vermeden devam eden Toyota, günümüzde 4 nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamayı da başardı.

Anahtar Kelimeler:
Toyota Hibrit
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