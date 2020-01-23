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“Suzuki'm yolda”: "fırsatlar elimin altında"

Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için yepyeni bir ön satış uygulamasına başladı. “Suzuki’m Yolda” ile Vitara, Swift ve Jimny modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkaran Suzuki, uygulamadan yararlanan otomobil severlere avantajlı takas fırsatları sunuyor. Bu doğrultuda, diledikleri renge ve özelliklere sahip Suzuki modelini ön siparişle satın alan kullanıcılar, teslim tarihine kadar takasa verecekleri otomobili kullanabiliyor. Takas fiyatı ise aracın teslim tarihine kadar geçerliliğini koruyarak güvence altına alınıyor.

“Suzuki'm yolda”: "fırsatlar elimin altında"

Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için yepyeni bir ön satış uygulamasına başladı. “Suzuki’m Yolda” ile Vitara, Swift ve Jimny modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkaran Suzuki, uygulamadan yararlanan otomobil severlere avantajlı takas fırsatları sunuyor. Bu doğrultuda, diledikleri renge ve özelliklere sahip Suzuki modelini ön siparişle satın alan kullanıcılar, teslim tarihine kadar takasa verecekleri otomobili kullanabiliyor. Takas fiyatı ise aracın teslim tarihine kadar geçerliliğini koruyarak güvence altına alınıyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 15:11
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“Suzuki'm yolda”: "fırsatlar elimin altında"

Türkiye’nin sevilen otomobil markası Suzuki, 2020 yılına yeni bir otomobille girmek isteyenlere özel avantajlı ön satış uygulaması geliştirdi. Aralık ayında Yeni Vitara’nın 2020 model yılına ait versiyonlarını ön siparişe açan Suzuki, Ocak siparişlerinin yüzde 20’sini 5 gün içerisinde tüketti. Gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kampanyanın kapsamını genişleten marka, bu stratejisini “Suzuki’m Yolda” uygulamasıyla tüm ürün gamına yaydı. “Suzuki’m Yolda” ile Vitara, Swift ve Jimny modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkaran Suzuki, uygulamadan yararlanan otomobil severlere avantajlı takas fırsatları sunuyor.

Takasta araçları daha iyi değerlendirmeyi sağlayan “Suzuki’m Yolda” takastan faydalanan kullanıcıların teslim tarihine kadar kendi otomobillerini kullanmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satabiliyor. Bu sayede, takas avantajıyla Suzuki satın alanlar hem beklerken otomobilsiz kalmıyor hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanıyor. “Suzuki'm Yolda” kapsamında satın alınan otomobiller, Nisan ayı itibariyle teslim edilecek.

 

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