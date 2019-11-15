SsangYong’dan yıl sonu fırsatı!

Türkiye’ye iddialı giriş yapan Musso Grand, sınıfında zirveye oynuyor. SsangYong, yeni yıla Musso Grand sahibi olarak girmek isteyenler için çok özel bir kampanya başlattı. Kampanya ile 90 bin ₺, 24 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla Musso Grand’a sahip olmak mümkün. Musso Grand cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunuyor.

SUV konforunda Pick- Up

Hemen her detayı ancak SUV’larla kıyaslanacak kadar iddialı Musso Grand hemen göze çarpan radyatör ızgarası, merkezden uzanan krom çizgisi ile belirgin bir kimlik oluştururken, ön ve yan kas çizgileri ile rakiplerinden hemen ayrılıyor. Hacimli yan karakter çizgisi sağlam, dengeli, estetik ve dinamik bir kişiliği ortaya çıkarıyor.



Kaliteli malzeme ve işçiliğin kullanıldığı sürücü kabini, ferah ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Geniş arka koltuk mesafesi, kabin içi geniş ve kullanışlı cepler, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için dizayn edilmiş rahat koltuklar, akıllı anahtar, üst düzey hoparlör ekipmanları yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor ayrıca 8’ multimedya ekranı ile Musso Grand kullanıcılarına konforlu ve keyifli bir seyahat vadediyor.

SsangYong’da can güvenliği opsiyon değildir

Musso Grand’ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı şasiye sahip. Otomobil endüstrisinin ilk 1,5 GPa* ultra yüksek gergili çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla birlikte Musso Grand, Rexton G4 ile aynı kasa yapısını, teknolojiyi ve donanım zenginliğini paylaşıyor. Böylece kabin içindeki emniyetli alan tıpkı konfor özellikleri gibi en üst seviyede tutuluyor. Ayrıca Musso Grand, yüzde 70,8 artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sessiz bir sürüş konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Musso Grand kullanıcılarına dört katmanlı mükemmel çelik gövde içinde olağanüstü sessizlik ve son derecede güvenli bir sürüş sağlıyor.

Ergonomik koltuklar, arka koltukların 27 derece açısı ile geniş diz mesafesi,

Musso Grand’ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı çelik şasiye sahip,

SUV konforunda, ön ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı süspansiyon)

Start Stop / Akıllı Anahtar – Anahtarsız Giriş,

8’ dokunmatik Multimedya sistemi,

Apple Car Play/ Google Android Auto,

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, ESS vs)

Arka bagaj havuzu kaplaması (standart)

1855 mm yerden yükseklik,

Pet davlumbaz,

Metalik renk boya için fiyat farkı yok

Dünden bugüne SsangYong

Kore'nin ilk SUV üreticisi olarak otomotiv endüstrisinde başı çeken üreticilerden biri SsangYong, daha iyi sürdürülebilir bir gelecek için daima en iyiyi hedefliyor. 1954 yılından bu yana, şirketin kalite mühendisliği yanında kendine has stil ve üstün performansıyla da tüm dünyada saygın bir yer edindi.

1954 Ocak Ha Dong-Hwan Motor Fabrikası kuruldu.

1965 Aralık Kore Örnek Şirket Ödülleri’nde, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödüllendirildi

1966 Mayıs H7H R-66 otobüslerinin Brunei’ye ihracatı başladı

1988 Mart Şirket ismi SsangYong Motor Ltd. Şti. olarak değişti

1988 Aralık [Korando Family], aile arabası (Station Wagon) tipi araç tanıtıldı

1992 Ekim Benzinli motor geliştirmek amacıyla Mercedes Benz AG ile stratejik ortaklık konusunda anlaşmaya varıldı

1993 Temmuz Dört çekişli (4WD) aile aracı [Musso]’nun üretimine başlandı

1996 Temmuz [New Korando] tanıtıldı

1997 Ekim Lüks Sedan [The Chairman]’in tanıtımı yapıldı

1998 Haziran [New Musso] piyasaya sürüldü

2000 Ekim 'Korando', ®Energy Winner 2001 ödülünü elde etti

2001 Eylül Üst sınıf Sportif Arazi Aracı olarak [Rexton]’ın tanıtımı yapıldı

2002 Kasım '32. Kusursuz Teknoloji Geliştirme Yarışması'nda 'Başbakanlık Ödülü'

2004 Mart [Rodius] piyasaya sürüldü

2005 Ekim [Actyon] Kore’de piyasaya sürüldü

2006 Temmuz [Rexton II], 'Kore Kullanıcıları' tarafından ®Energy Winner 2007 ile ödüllendirildi