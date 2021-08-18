ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster'da 72 bin liralık indirim
ÖTV düzenlemesi sonrası büyük indirime giden markalardan biri de Dacia oldu. İşte 2021 model Dacia Duster güncel fiyat listesi...
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ÖTV indiriminin ardından dev otomobil markaları Ağustos ayı sıfır otomobil güncel fiyat listesini yeniden güncelledi.
Haziran ayı başlarında ani yükselişe geçen sıfır otomobil fiyatları ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte bir anda düşüşe geçti.
ÖTV indirimini fırsat bilen ikinci el araç satıcıları ise fiyatları birden yükseltmiş durumda. Ancak bu yükselişin kısa süreceği düşünülüyor.
Ülkemizde her çıkardığı model ile son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan dev marka Dacia Ağustos ayına ait fiyat listelerinde güncellemeye gitti.
2021 model Dacia Duster geçtiğimiz aylarda neredeyse 100 bin liraya yaklaşan zamlar görmüştü.
ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte 2021 model Dacia Duster fiyatlarında 72 bin TL’lik bir indirim söz konusu.
Eski fiyat listesine göz attığımız zaman 2021 model Dacia Duster 296 bin 900 TL’den alıcı buluyordu.
Son güncel listeye göre ise aynı model 224 bin 600 TL’den satışa sunuldu.
İşte 2021 model Dacia Duster Ağustos ayı güncel fiyat listesi…
- Dacia Duster Comfort 1.5 ÖTV öncesi satış fiyatı - 269 bin 900 TL
- Dacia Duster Comfort 1.5 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 247 bin 900 TL
- Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 ÖTV öncesi satış fiyatı - 296 bin 900 TL
- Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 224 bin 600 TL
- Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 ÖTV öncesi satış fiyatı - 303 bin TL
- Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 252 bin 500 TL