ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster'da 72 bin liralık indirim

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ÖTV indiriminin ardından dev otomobil markaları Ağustos ayı sıfır otomobil güncel fiyat listesini yeniden güncelledi.

Haziran ayı başlarında ani yükselişe geçen sıfır otomobil fiyatları ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte bir anda düşüşe geçti.

ÖTV indirimini fırsat bilen ikinci el araç satıcıları ise fiyatları birden yükseltmiş durumda. Ancak bu yükselişin kısa süreceği düşünülüyor.

Ülkemizde her çıkardığı model ile son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan dev marka Dacia Ağustos ayına ait fiyat listelerinde güncellemeye gitti.

2021 model Dacia Duster geçtiğimiz aylarda neredeyse 100 bin liraya yaklaşan zamlar görmüştü.

ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte 2021 model Dacia Duster fiyatlarında 72 bin TL’lik bir indirim söz konusu.

Eski fiyat listesine göz attığımız zaman 2021 model Dacia Duster 296 bin 900 TL’den alıcı buluyordu.

Son güncel listeye göre ise aynı model 224 bin 600 TL’den satışa sunuldu.

İşte 2021 model Dacia Duster Ağustos ayı güncel fiyat listesi…