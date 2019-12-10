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Mercedes-Benz Türk, Aydın’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, Aydın’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

10 Aralık 2019 Salı 13:22
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Mercedes-Benz Türk, Aydın’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

  • Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının güçlenmesi hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel gelişim atölyeleri farklı illerde hız kesmeden sürüyor.
  • Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak 7 Aralık’ta Aydın’daki Yıldız Kızlar’la bir araya geldi.

Proje çerçevesinde kız çocuklarının eğitime katılımını artırma çalışmaları kapsamında, her yıl 1.000 lise öğrencisine burs veriliyor. Ayrıca üniversiteyi kazanan bursiyerlere de burs desteği devam ediyor. Bugün 60 ilde 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimine devam ediyor.  

Eğitim bursunun yanı sıra Her Kızımız Bir Yıldız projesinde, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Yıldız Kızlar’ın yaşadıkları iller de ziyaret ediliyor. 34’üncüsü Aydın’da düzenlenen söz konusu ziyaretlerde bursiyelerin katılımıyla bir kişisel gelişim atölyesi düzenleniyor. Bu atölyelerle Yıldız Kızlar’ın sosyal iletişimleri güçlenirken, özgüven, uyum ve kendini ifade edebilme becerilerine katkı sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimlerine de destek veriyor

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla, uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişim yönünde destek olacak etkinlikler de ekledi.

Yıldız Kızlar’ın üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere,  Mercedes-Benz Türk StartUP projesi 2017 yılı finalistlerinden biri olan “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamında 2018 yılında başlanan kodlama eğitimlerinin içeriği geliştirilerek eğitim, öğrencilerin sonunda projeler ürettiği bir programa dönüştürüldü. Bu program ile öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği işlemsel ve analitik düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmak, potansiyellerinin farkına varmalarını ve topluma faydalı bir ürün veya fikir ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlandı.

Bursiyerlerin yaşadıkları en önemli bariyerlerden birinin de İngilizce bilgisi olduğunu tespit eden Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda lisede burs almaya başlayıp üniversite eğitimine devam eden Yıldız Kızlar için online bir İngilizce kursu açtı.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.

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